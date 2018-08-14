В Україні сьогодні без опадів, температура до +34° (карта)

08:03, 14 серпня 2018
23
0

По всій країні буде спекотно.

Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com
Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.

Погода на тиждень: в Україні очікується спека до +36° (карта)

На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +32°.

У північних областях без опадів. Температура до +31°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +33°.

Прогноз на 14 серпня / УНІАН
Прогноз на 14 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 14 серпня - Маковій. Дощ на Маковія - пожеж не буде. Відцвітають рози, падають холодні роси.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра буде спекотно і без опадів У Києві завтра буде спекотно і без опадів
Завтра в Україні без опадів, на півдні до +34° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні до +34° (відеопрогноз)
У Греції зросло число жертв лісових пожеж У Греції зросло число жертв лісових пожеж
У результаті потужного землетрусу в Китаї постраждали п'ятеро людей У результаті потужного землетрусу в Китаї постраждали п'ятеро людей
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні до +26°, без опадів У Києві сьогодні до +26°, без опадів
Прогноз погоди на 12 серпня: синоптик обіцяє комфортне літнє тепло Прогноз погоди на 12 серпня: синоптик обіцяє комфортне літнє тепло

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
752 мм
3.8 м/с
52 %
Стрічка новин