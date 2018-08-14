У Києві сьогодні до +31°, без опадів
У столиці сьогодні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 серпня в Києві без опадів, температура до +31°.
Погода на тиждень: в Україні очікується спека до +36° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +26°. Вітер південний і південно-західний, до 3,2 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:42, а зайде у 20:22.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+31°... +16°
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Дніпро+32°... +19°
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Донецьк+32°... +15°
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Житомир+31°... +17°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+31°... +15°
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Київ+31°... +18°
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Кіровоград+33°... +17°
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Луганськ+32°... +15°
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Луцьк+31°... +17°
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Львів+29°... +17°
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Миколаїв+33°... +17°
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Одеса+33°... +17°
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Полтава+32°... +18°
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Рівне+32°... +17°
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Сімферополь+32°... +17°
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Суми+31°... +16°
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Тернопіль+31°... +16°
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Харків+30°... +18°
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Херсон+35°... +18°
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Хмельницький+31°... +16°
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Черкаси+32°... +16°
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Чернігів+30°... +17°
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Відчувається як: +19 °
Вологість: 77 %
Тиск: 752 мм
Вітер: 3.8 м/с
Ймовірність опадів: 52 %
Схід: 06:21
Захід 20:06
Видимість: 16 км
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