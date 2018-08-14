Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії зросло до 436 осіб
Понад 1300 осіб отримали травми.
У результаті землетрусу магнітудою 7,0, який стався на індонезійському острові Ломбок, загинули 436 осіб.
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Також травми отримали 1353 людини, 353 тисячам місцевих жителів довелося покинути свої будинки. Економічний збиток оцінюється приблизно в 500 мільйонів доларів, передає Сіньхуа з посиланням на Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.
Відзначається, що після 7-бального землетрусу 5-го серпня на острові Ломбок були зафіксовані загалом 543 афтершоків різних ступенів.
Нагадаємо, п'ятеро осіб постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,0, який стався 13 серпня в китайській провінції Юньнань.
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