Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії зросло до 436 осіб

09:40, 14 серпня 2018
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Понад 1300 осіб отримали травми.

Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS
Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS

У результаті землетрусу магнітудою 7,0, який стався на індонезійському острові Ломбок, загинули 436 осіб.

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Також травми отримали 1353 людини, 353 тисячам місцевих жителів довелося покинути свої будинки. Економічний збиток оцінюється приблизно в 500 мільйонів доларів, передає Сіньхуа з посиланням на Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Відзначається, що після 7-бального землетрусу 5-го серпня на острові Ломбок були зафіксовані загалом 543 афтершоків різних ступенів.

Нагадаємо, п'ятеро осіб постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,0, який стався 13 серпня в китайській провінції Юньнань.

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