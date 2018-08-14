В Україні зберігається пожежна небезпека
Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.
Сьогодні, 14 серпня, майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
В Україні сьогодні без опадів, температура до +34° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"14 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні
Нагадаємо, у Греції жертвою лісової пожежі стала ще одна людина: у лікарні померла 57-річна жінка. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 94 осіб.
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