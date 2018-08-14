В Україні зберігається пожежна небезпека

10:41, 14 серпня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / фото ДСНС
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / фото ДСНС

Сьогодні, 14 серпня, майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні сьогодні без опадів, температура до +34° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"14 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, у Греції жертвою лісової пожежі стала ще одна людина: у лікарні померла 57-річна жінка. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 94 осіб.

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