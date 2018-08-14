Літо затримається: синоптики дали прогноз погоди в Україні на вересень

Опадів у вересні буде небагато, невеликі дощі очікуються на заході і в центрі України.

Київ / REUTERS

Для тих українців, які з тих чи інших причин відклали відпустку на вересень, у синоптиків є хороша новина – схоже, що літо не збирається швидко йти і затримається в Україні ще на місяць.

Особливо це стосується півдня нашої країни, передає replyua.net.

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Зокрема, синоптики прогнозують, що у вересні на погодні умови буде впливати антициклон. Опадів буде небагато, невеликі дощі очікуються на заході і в центрі України.

Температурний режим буде комфортним, сильної спеки не прогнозується, у межах 20-25 градусів тепла на заході України і 26-28 градусів в інших регіонах. На півдні країни повітря у вересні буде прогріватися до 30 градусів. Тому навіть на початку осені можна без проблем вирушати до моря.

В Україні погода у перший місяць осені буде м'якою, без істотних перепадів температури вдень і вночі. У середньому добова температура буде близько 17 градусів, вдень - 23, вночі близько 12 градусів вище нуля.

Як повідомляв УНІАН, на півночі Європи встановилася аномальна спека.