У результаті землетрусу в Китаї постраждали 18 осіб
Землетрус пошкодив шість тисяч будівель.
У результаті землетрусу, який стався 13 серпня в провінції Юньнань на південному заході Китаю, постраждали 18 людей.
Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії зросло до 436 осіб
Тією чи іншою мірою землетрус торкнувся 48 тисяч жителів, понад 6000 будинків отримали пошкодження, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.
Постраждалі госпіталізовані і перебувають у стабільному стані.
Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих.
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