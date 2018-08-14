У результаті землетрусу в Китаї постраждали 18 осіб

11:58, 14 серпня 2018
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Землетрус пошкодив шість тисяч будівель.

У Китаї увелиилось число постраждалих в результаті землетрусу / Flickr, Matt Katzenberger
У Китаї увелиилось число постраждалих в результаті землетрусу / Flickr, Matt Katzenberger

У результаті землетрусу, який стався 13 серпня в провінції Юньнань на південному заході Китаю, постраждали 18 людей.

Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії зросло до 436 осіб

Тією чи іншою мірою землетрус торкнувся 48 тисяч жителів, понад 6000 будинків отримали пошкодження, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Постраждалі госпіталізовані і перебувають у стабільному стані.

Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих.

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