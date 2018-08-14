У результаті землетрусу в Китаї постраждали 18 осіб

Землетрус пошкодив шість тисяч будівель.

У Китаї увелиилось число постраждалих в результаті землетрусу / Flickr, Matt Katzenberger

У результаті землетрусу, який стався 13 серпня в провінції Юньнань на південному заході Китаю, постраждали 18 людей.

Читайте також Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії зросло до 436 осіб

Тією чи іншою мірою землетрус торкнувся 48 тисяч жителів, понад 6000 будинків отримали пошкодження, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Постраждалі госпіталізовані і перебувають у стабільному стані.

Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих.