Повінь на Філіппінах: двоє людей загинули, одна зникла безвісти

13:05, 14 серпня 2018
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Через повіні постраждало більше мільйона людей.

Філіппіни потерпають від повеней / REUTERS
Філіппіни потерпають від повеней / REUTERS

Двоє людей загинули, одна зникла безвісти в результаті повеней на Філіппінах. Близько 60 тисяч людей евакуйовані.

В Індії щонайменше 34 людини загинуло внаслідок повеней

Повені спричинили сильні дощі, які почалися минулого тижня. Загалом через повіні постраждало більше мільйона людей з 713 населених пунктів, повідомляє Euronews.

Стихія пошкодила понад три тисяч будинків, дороги, мости, порти та інші інфраструктурні об'єкти. Найближчими днями зливи триватимуть. У деяких районах країни зберігається загроза затоплень та зсувів.

Нагадаємо, через потужну повінь, що охопила південь Франції, евакуювали 1600 осіб. 70-річний громадянин Німеччини, який працював у дитячому таборі, зник безвісти.

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