Повінь на Філіппінах: двоє людей загинули, одна зникла безвісти
Через повіні постраждало більше мільйона людей.
Двоє людей загинули, одна зникла безвісти в результаті повеней на Філіппінах. Близько 60 тисяч людей евакуйовані.
В Індії щонайменше 34 людини загинуло внаслідок повеней
Повені спричинили сильні дощі, які почалися минулого тижня. Загалом через повіні постраждало більше мільйона людей з 713 населених пунктів, повідомляє Euronews.
Стихія пошкодила понад три тисяч будинків, дороги, мости, порти та інші інфраструктурні об'єкти. Найближчими днями зливи триватимуть. У деяких районах країни зберігається загроза затоплень та зсувів.
Нагадаємо, через потужну повінь, що охопила південь Франції, евакуювали 1600 осіб. 70-річний громадянин Німеччини, який працював у дитячому таборі, зник безвісти.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+31°... +16°
-
Дніпро+32°... +19°
-
Донецьк+33°... +15°
-
Житомир+31°... +17°
-
Запоріжжя+33°... +19°
-
Івано-Франківськ+31°... +14°
-
Київ+31°... +18°
-
Кіровоград+33°... +18°
-
Луганськ+32°... +15°
-
Луцьк+32°... +17°
-
Львів+30°... +16°
-
Миколаїв+33°... +17°
-
Одеса+33°... +16°
-
Полтава+31°... +19°
-
Рівне+33°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+30°... +16°
-
Тернопіль+31°... +16°
-
Харків+30°... +18°
-
Херсон+35°... +17°
-
Хмельницький+31°... +17°
-
Черкаси+32°... +16°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+31°... +17°
Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +18 °
Вологість: 78 %
Тиск: 752 мм
Вітер: 2.9 м/с
Ймовірність опадів: 33 %
Схід: 06:21
Захід 20:06
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин