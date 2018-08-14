Центральний Китай страждає від посухи, людям не вистачає питної води

14:33, 14 серпня 2018
14
0

Температура піднялася вище 35 градусів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У провінції Хунань в центральному Китаї від посухи постраждали 134 тис. гектарів посівів і близько 25 тис. людей відчувають труднощі з доступом до питної води.

Боротьба з лісовими пожежами в Португалії затягується: гасити вогонь заважають спека і вітер

Аномальна спека стояла в провінції протягом декількох днів, у більшості районів температура піднялася вище 35 градусів, повідомляє Сіньхуа з посиланням на провінційний штаб з боротьби з повенями і засухою.

У водосховищах обсяг води знизився на 22 відсотки порівняно з нормою. На багатьох орних землях в селах в центрі і на півдні Хунані вже утворилися тріщини.

Нагадаємо, в північних країнах Європи встановилася аномальна для цієї місцевості температура повітря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Чилі стався землетрус магнітудою 5,1 У Чилі стався землетрус магнітудою 5,1
Повінь на Філіппінах: двоє людей загинули, одна зникла безвісти Повінь на Філіппінах: двоє людей загинули, одна зникла безвісти
У результаті землетрусу в Китаї постраждали 18 осіб У результаті землетрусу в Китаї постраждали 18 осіб
Літо затримається: синоптики дали прогноз погоди в Україні на вересень Літо затримається: синоптики дали прогноз погоди в Україні на вересень
Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії зросло до 436 осіб Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії зросло до 436 осіб
У Києві завтра буде спекотно і без опадів У Києві завтра буде спекотно і без опадів
У результаті потужного землетрусу в Китаї постраждали п'ятеро людей У результаті потужного землетрусу в Китаї постраждали п'ятеро людей

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
753 мм
2.9 м/с
33 %
Стрічка новин