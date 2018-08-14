Центральний Китай страждає від посухи, людям не вистачає питної води
Температура піднялася вище 35 градусів.
У провінції Хунань в центральному Китаї від посухи постраждали 134 тис. гектарів посівів і близько 25 тис. людей відчувають труднощі з доступом до питної води.
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Аномальна спека стояла в провінції протягом декількох днів, у більшості районів температура піднялася вище 35 градусів, повідомляє Сіньхуа з посиланням на провінційний штаб з боротьби з повенями і засухою.
У водосховищах обсяг води знизився на 22 відсотки порівняно з нормою. На багатьох орних землях в селах в центрі і на півдні Хунані вже утворилися тріщини.
Нагадаємо, в північних країнах Європи встановилася аномальна для цієї місцевості температура повітря.
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