Центральний Китай страждає від посухи, людям не вистачає питної води

Температура піднялася вище 35 градусів.

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У провінції Хунань в центральному Китаї від посухи постраждали 134 тис. гектарів посівів і близько 25 тис. людей відчувають труднощі з доступом до питної води.

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Аномальна спека стояла в провінції протягом декількох днів, у більшості районів температура піднялася вище 35 градусів, повідомляє Сіньхуа з посиланням на провінційний штаб з боротьби з повенями і засухою.

У водосховищах обсяг води знизився на 22 відсотки порівняно з нормою. На багатьох орних землях в селах в центрі і на півдні Хунані вже утворилися тріщини.

Нагадаємо, в північних країнах Європи встановилася аномальна для цієї місцевості температура повітря.