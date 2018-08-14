У Чилі стався землетрус магнітудою 5,1

15:31, 14 серпня 2018
14
0

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Чилі стався землетрус / REUTERS
У Чилі стався землетрус / REUTERS

У вівторок, 14 серпня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 113 км на північний схід від міста Ікіке. Осередок землетрусу залягав на глибині 99,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 13 серпня в провінції Юньнань на південному заході Китаю, постраждали 18 людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +32° У Києві завтра без опадів, температура до +32°
Завтра до України прийде пекельна спека, на півдні до +35° (відеопрогноз) Завтра до України прийде пекельна спека, на півдні до +35° (відеопрогноз)
Повінь на Філіппінах: двоє людей загинули, одна зникла безвісти Повінь на Філіппінах: двоє людей загинули, одна зникла безвісти
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
В Україні сьогодні без опадів, температура до +34° (карта) В Україні сьогодні без опадів, температура до +34° (карта)
У Києві завтра буде спекотно і без опадів У Києві завтра буде спекотно і без опадів
У Греції зросло число жертв лісових пожеж У Греції зросло число жертв лісових пожеж

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
752 мм
2.9 м/с
33 %
Стрічка новин