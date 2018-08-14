Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Чилі стався землетрус / REUTERS

У вівторок, 14 серпня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 113 км на північний схід від міста Ікіке. Осередок землетрусу залягав на глибині 99,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 13 серпня в провінції Юньнань на південному заході Китаю, постраждали 18 людей.