Завтра до України прийде пекельна спека, на півдні до +35° (відеопрогноз)

16:30, 14 серпня 2018
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У західних областях пройдуть дощі з грозами.

Завтра в Україні буде спекотно / pixabay.com
Завтра в Україні буде спекотно / pixabay.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.

В Україні сьогодні без опадів, температура до +34° (карта)

На сході без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.

У північних областях без опадів. Температура до +32°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +34°.

За народним прогнозом, 15 серпня - Степанів день. Якщо в Степанів день дощ — буде мало пожеж, а картопля добре вродить.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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