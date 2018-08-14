Завтра до України прийде пекельна спека, на півдні до +35° (відеопрогноз)
У західних областях пройдуть дощі з грозами.
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.
В Україні сьогодні без опадів, температура до +34° (карта)
На сході без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.
У північних областях без опадів. Температура до +32°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +34°.
За народним прогнозом, 15 серпня - Степанів день. Якщо в Степанів день дощ — буде мало пожеж, а картопля добре вродить.
Прогноз погоди в Україні на середу, 15 серпня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+31°... +16°
-
Дніпро+32°... +19°
-
Донецьк+31°... +15°
-
Житомир+31°... +18°
-
Запоріжжя+33°... +19°
-
Івано-Франківськ+31°... +14°
-
Київ+32°... +18°
-
Кіровоград+34°... +17°
-
Луганськ+31°... +14°
-
Луцьк+32°... +17°
-
Львів+30°... +16°
-
Миколаїв+33°... +18°
-
Одеса+30°... +16°
-
Полтава+32°... +19°
-
Рівне+32°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+31°... +16°
-
Тернопіль+31°... +16°
-
Харків+30°... +19°
-
Херсон+35°... +18°
-
Хмельницький+31°... +17°
-
Черкаси+32°... +16°
-
Чернігів+30°... +17°
-
Чернівці+31°... +17°
Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 78 %
Тиск: 752 мм
Вітер: 2.9 м/с
Ймовірність опадів: 33 %
Схід: 06:21
Захід 20:06
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин