У Києві завтра без опадів, температура до +32°
Завтра у столиці буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 15 серпня, у Києві без опадів, температура до +32°.
В Україні сьогодні без опадів, температура до +34° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +25°. Вітер східний, до 4,0 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:44, а зайде в 20:20.
Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+31°... +16°
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Дніпро+32°... +19°
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Донецьк+31°... +15°
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Житомир+31°... +18°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+31°... +14°
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Київ+32°... +18°
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Кіровоград+34°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+32°... +17°
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Львів+30°... +16°
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Миколаїв+33°... +18°
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Одеса+30°... +16°
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Полтава+32°... +19°
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Сімферополь+32°... +17°
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