У Києві завтра без опадів, температура до +32°

17:00, 14 серпня 2018
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Завтра у столиці буде спекотно.

У Києві завтра буде спекотно / REUTERS
У Києві завтра буде спекотно / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 15 серпня, у Києві без опадів, температура до +32°.

В Україні сьогодні без опадів, температура до +34° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +25°. Вітер східний, до 4,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:44, а зайде в 20:20.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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