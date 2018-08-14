Синоптик розповів, коли в Україні спаде тропічна спека

Синоптики раніше прогнозували, що в Україну у середу-п'ятницю очікується тропічна спека.

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Спекотна погода в Україні вже до вихідних відчутно спаде, можливі дощі.

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Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Обозреватель". Коментуючи спеку в Україні, синоптик спрогнозував до 18 серпня різке зниження температури на 7-8 градусів.

"Денна температура 23-25 градусів, але не більше. До самого кінця місяця, до 30 серпня, така погода утримуватиметься - 24-27 градусів. Вище 30 вона не повинна піднятися", - розповів він.

Як повідомляла Погода УНІАН, 15 серпня на сході України без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.

У північних областях без опадів. Температура до +32°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +34°.