Синоптик розповів, коли в Україні спаде тропічна спека
Синоптики раніше прогнозували, що в Україну у середу-п'ятницю очікується тропічна спека.
Спекотна погода в Україні вже до вихідних відчутно спаде, можливі дощі.
У Києві завтра без опадів, температура до +32°
Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Обозреватель". Коментуючи спеку в Україні, синоптик спрогнозував до 18 серпня різке зниження температури на 7-8 градусів.
"Денна температура 23-25 градусів, але не більше. До самого кінця місяця, до 30 серпня, така погода утримуватиметься - 24-27 градусів. Вище 30 вона не повинна піднятися", - розповів він.
Як повідомляла Погода УНІАН, 15 серпня на сході України без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.
У північних областях без опадів. Температура до +32°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +34°.
Погода в Україні
-
Вінниця+31°... +16°
-
Дніпро+32°... +19°
-
Донецьк+31°... +15°
-
Житомир+31°... +18°
-
Запоріжжя+33°... +19°
-
Івано-Франківськ+31°... +14°
-
Київ+32°... +18°
-
Кіровоград+34°... +17°
-
Луганськ+31°... +14°
-
Луцьк+32°... +17°
-
Львів+30°... +16°
-
Миколаїв+33°... +18°
-
Одеса+30°... +16°
-
Полтава+32°... +19°
-
Рівне+32°... +17°
-
Сімферополь+32°... +17°
-
Суми+31°... +16°
-
Тернопіль+31°... +16°
-
Харків+30°... +19°
-
Херсон+35°... +18°
-
Хмельницький+31°... +17°
-
Черкаси+32°... +16°
-
Чернігів+30°... +17°
-
Чернівці+31°... +17°