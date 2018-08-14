Синоптик дав прогноз погоди в Україні на початок осені: вересень прийде з дощами
Народний синоптик прогнозує з 1 по 13 вересня суцільні дощі в Україні.
Кінець літа і початок осені в Україні будуть дощовими, тому температура знизиться.
Про це в коментарі "Обозревателю" розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, нашу країну накриє кілька хвиль дощів.
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"15-16 серпня очікується дощ у західній і цетральної частині України, потім 20-21 серпня. Ці дощі мають знизити температуру. 27-28 серпня теж очікується дощ. Якщо брати вересень, то з 1 по 13 число - суцільні дощі. Вони значно знизять температуру майже по всій Україні", - заявив синоптик.
Раніше синоптики прогнозували, що в Україні погода у вересні буде м'якою, без істотних перепадів температури вдень і вночі. У середньому добова температура буде близько 17 градусів, вдень - 23, вночі близько 12 градусів вище нуля.
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Донецьк+31°... +15°
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