В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
На півдні до +35°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.
В Україні зберігається пожежна небезпека
На сході без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.
У північних областях без опадів. Температура до +32°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +34°.
За народним прогнозом, 15 серпня - Степанів день. Якщо у Степанів день дощ — буде мало пожеж, а картопля добре вродить.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+31°... +17°
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Дніпро+33°... +19°
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Донецьк+34°... +17°
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Житомир+32°... +19°
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Запоріжжя+34°... +19°
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Івано-Франківськ+26°... +16°
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Київ+32°... +18°
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Кіровоград+33°... +17°
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Луганськ+33°... +15°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+35°... +18°
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Одеса+34°... +18°
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Полтава+32°... +20°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+33°... +21°
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Суми+33°... +15°
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Тернопіль+27°... +16°
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Харків+32°... +19°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницький+30°... +17°
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Черкаси+34°... +17°
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Чернігів+32°... +18°
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Чернівці+30°... +17°
Віргінія, США
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Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
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Тиск: 753 мм
Вітер: 2.6 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
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