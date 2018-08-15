В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

08:04, 15 серпня 2018
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На півдні до +35°.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.

В Україні зберігається пожежна небезпека

На сході без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.

У північних областях без опадів. Температура до +32°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +34°.

Прогноз на 15 серпня / УНІАН
Прогноз на 15 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 серпня - Степанів день. Якщо у Степанів день дощ — буде мало пожеж, а картопля добре вродить.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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