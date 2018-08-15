У Києві сьогодні без опадів, вдень спека до +32°
Ввечері у столиці до +25°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 15 серпня, у Києві без опадів, температура до +32°.
В Україні зберігається пожежна небезпека
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +25°. Вітер південний, до 4,0 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:44, а зайде в 20:20.
Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+31°... +17°
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Дніпро+33°... +19°
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Донецьк+34°... +17°
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Житомир+30°... +17°
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Запоріжжя+34°... +19°
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Івано-Франківськ+26°... +16°
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Київ+32°... +18°
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Кіровоград+34°... +18°
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Луганськ+32°... +16°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+22°... +16°
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Миколаїв+34°... +18°
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Одеса+34°... +19°
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Полтава+32°... +20°
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Сімферополь+33°... +21°
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