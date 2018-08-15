У Києві сьогодні без опадів, вдень спека до +32°

Ввечері у столиці до +25°.

У Києві сьогодні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 15 серпня, у Києві без опадів, температура до +32°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +25°. Вітер південний, до 4,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:44, а зайде в 20:20.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.

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