У Києві сьогодні без опадів, вдень спека до +32°

08:30, 15 серпня 2018
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Ввечері у столиці до +25°.

У Києві сьогодні буде спекотно / УНІАН
У Києві сьогодні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 15 серпня, у Києві без опадів, температура до +32°.

В Україні зберігається пожежна небезпека

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +25°. Вітер південний, до 4,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:44, а зайде в 20:20.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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