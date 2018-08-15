У Китаї в результаті двох афтершоків 24 людини отримали травми

09:37, 15 серпня 2018
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Землетрус стався 13 серпня.

У Китаї після землетрусу сталося два афтершоку / Flickr, Matt Katzenberger
У Китаї після землетрусу сталося два афтершоку / Flickr, Matt Katzenberger

У результаті двох афтершоків магнітудою 5,0 в китайській провінції Юньнань 24 людини отримали травми.

У Чилі стався землетрус магнітудою 5,1

Афтершок магнітудою 5,0 стався в 03:50 14 серпня в повіті Тунхай, епіцентр підземного поштовху знаходився в точці з координатами 24,19 градуса північної широти і 102,71 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 6 км, передає Сіньхуа з посиланням на Китайську сейсмологічну мережу.

Землетрус стався 13 серпня. Епіцентр підземного поштовху знаходився в точці з координатами 24,19 градуса північної широти і 102,71 градуса східної довготи. Землетрус пошкодив або зруйнував мінімум 18 будівель, а також викликав перебої з електропостачанням і зв'язком.

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