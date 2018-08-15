Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

10:42, 15 серпня 2018
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Пожежна небезпека утримається до 17 серпня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15-17 серпня крім більшості районів Закарпатської, Львівської та Волинської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +35°.

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