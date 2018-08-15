Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека утримається до 17 серпня.
Протягом найближчих днів майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
Центральний Китай страждає від посухи, людям не вистачає питної води
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"15-17 серпня крім більшості районів Закарпатської, Львівської та Волинської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +35°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+31°... +17°
-
Дніпро+33°... +19°
-
Донецьк+34°... +17°
-
Житомир+30°... +17°
-
Запоріжжя+34°... +19°
-
Івано-Франківськ+26°... +16°
-
Київ+32°... +18°
-
Кіровоград+34°... +18°
-
Луганськ+32°... +16°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+22°... +16°
-
Миколаїв+34°... +18°
-
Одеса+34°... +19°
-
Полтава+32°... +20°
-
Рівне+28°... +16°
-
Сімферополь+33°... +21°
-
Суми+33°... +16°
-
Тернопіль+27°... +16°
-
Харків+32°... +18°
-
Херсон+35°... +20°
-
Хмельницький+30°... +16°
-
Черкаси+34°... +17°
-
Чернігів+32°... +16°
-
Чернівці+30°... +18°
Віргінія, США
+ 20 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 72 %
Тиск: 753 мм
Вітер: 2.6 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:22
Захід 20:04
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин