На річках України очікується підвищення рівнів води

11:45, 15 серпня 2018
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Негативних наслідків не очікується.

На річках очікуються підйоми рівнів води / українська Wikipedia
На річках очікуються підйоми рівнів води / українська Wikipedia

Протягом 15-17 серпня на річках західної України очікується підвищення рівнів води.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, 15-17 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рiвнями на 08:00 14 серпня без негативних наслідків. При сильних зливах 15 серпня можливе формування значного мiсцевого стоку, в горах існує загроза утворення окремих селевих потоків.

Нагадаємо, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.

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