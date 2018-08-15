Через тайфун "Ягі" у Китаї постраждали близько 250 тисяч осіб

12:58, 15 серпня 2018
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Від повеней постраждали шість міст.

Тайфун "Яги" накрив східний Китай / REUTERS
Тайфун "Яги" накрив східний Китай / REUTERS

Тайфун "Ягі" накрив провінцію Шаньдун на сході Китаю, у результаті постраждали 253,7 тис. місцевих жителів.

На північному заході Італії через сходження зсуву евакуювали близько 200 осіб

Стихія пошкодила посіви сільгоспкультури на площі 23,4 тис. га. зокрема, повністю знищені посіви на 1815 га, передає Xinhua з посиланням на місцеву адміністрацію.

"Ягі" приніс дощі майже на всю територію провінції, через це від повеней різною мірою постраждали шість міст. Наразі ведеться робота з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, не менше 20 осіб загинули через проливні дощі в індійському штаті Керала.

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