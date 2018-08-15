Через тайфун "Ягі" у Китаї постраждали близько 250 тисяч осіб

Від повеней постраждали шість міст.

Тайфун "Яги" накрив східний Китай / REUTERS

Тайфун "Ягі" накрив провінцію Шаньдун на сході Китаю, у результаті постраждали 253,7 тис. місцевих жителів.

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Стихія пошкодила посіви сільгоспкультури на площі 23,4 тис. га. зокрема, повністю знищені посіви на 1815 га, передає Xinhua з посиланням на місцеву адміністрацію.

"Ягі" приніс дощі майже на всю територію провінції, через це від повеней різною мірою постраждали шість міст. Наразі ведеться робота з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, не менше 20 осіб загинули через проливні дощі в індійському штаті Керала.