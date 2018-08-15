Синоптик розповіла, коли в Україні почне спадати спека

Завтра у Києві, завдяки діяльності холодного атмосферного фронту, температура впаде до +28,+29 градусів.

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Україна і сьогодні, і завтра – одна з найгарячіших у Європі.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, у південній частині, на Сході та у Центрі очікується +30+35 градусів, що провокує дуже високий рівень пожежної небезпеки.

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«На Заході України спека впаде вже сьогодні, а ось 16-го серпня до цієї приємної тенденції приєднаються ще й північні області, включно з Києвом. Температура повітря становитиме протягом дня +25+29 градусів. Дощі з грозами, локальні та неоднорідні, пройдуть у четвер в західних та північних областях. На решті території – сухо», – написала вона.

Синоптик зазначила, що у Києві сьогодні може бути чи не найвища температура повітря за увесь літній сезон, до +34 градусів. «А ось завтра - затримуємо подих - спека, завдяки діяльності холодного атмосферного фронту, впаде в столиці до +28,+29 градусів. Є ймовірність локального дощу з грозою», – повідомляє Діденко.

За її словами, до Спаса ситуація буде такою: по Заходу та Півночі ходитимуть періодичні місцеві дощі з грозами, +25+29 градусів. А на Півдні, Сході та в більшості Центру «кусатиметься люта спека та світитиме палюче сонце», на Вінниччині буде трохи нижча температура повітря.