Синоптик розповіла, коли в Україні почне спадати спека
Завтра у Києві, завдяки діяльності холодного атмосферного фронту, температура впаде до +28,+29 градусів.
Україна і сьогодні, і завтра – одна з найгарячіших у Європі.
Як повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, у південній частині, на Сході та у Центрі очікується +30+35 градусів, що провокує дуже високий рівень пожежної небезпеки.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
«На Заході України спека впаде вже сьогодні, а ось 16-го серпня до цієї приємної тенденції приєднаються ще й північні області, включно з Києвом. Температура повітря становитиме протягом дня +25+29 градусів. Дощі з грозами, локальні та неоднорідні, пройдуть у четвер в західних та північних областях. На решті території – сухо», – написала вона.
Синоптик зазначила, що у Києві сьогодні може бути чи не найвища температура повітря за увесь літній сезон, до +34 градусів. «А ось завтра - затримуємо подих - спека, завдяки діяльності холодного атмосферного фронту, впаде в столиці до +28,+29 градусів. Є ймовірність локального дощу з грозою», – повідомляє Діденко.
За її словами, до Спаса ситуація буде такою: по Заходу та Півночі ходитимуть періодичні місцеві дощі з грозами, +25+29 градусів. А на Півдні, Сході та в більшості Центру «кусатиметься люта спека та світитиме палюче сонце», на Вінниччині буде трохи нижча температура повітря.
Погода в Україні
-
Вінниця+31°... +18°
-
Дніпро+33°... +20°
-
Донецьк+34°... +17°
-
Житомир+30°... +18°
-
Запоріжжя+34°... +20°
-
Івано-Франківськ+27°... +16°
-
Київ+32°... +18°
-
Кіровоград+34°... +18°
-
Луганськ+33°... +16°
-
Луцьк+25°... +16°
-
Львів+22°... +15°
-
Миколаїв+34°... +18°
-
Одеса+35°... +19°
-
Полтава+33°... +20°
-
Рівне+28°... +15°
-
Сімферополь+34°... +20°
-
Суми+33°... +16°
-
Тернопіль+28°... +15°
-
Харків+34°... +19°
-
Херсон+35°... +19°
-
Хмельницький+29°... +17°
-
Черкаси+34°... +16°
-
Чернігів+33°... +17°
-
Чернівці+28°... +18°