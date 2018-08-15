Синоптик розповіла, коли у Києві спаде пекельна спека

14:31, 15 серпня 2018
16
0

Сьогодні у столиці до +34 градусів.

Спека у Києві почне спадати вже завтра / фото УНІАН
Спека у Києві почне спадати вже завтра / фото УНІАН

Уже завтра, 16 серпня, у Києві очікується зниження температури повітра до +25...+29 градусів.

У Києві сьогодні без опадів, вдень спека до +32°

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"На заході України спека впаде вже сьогодні, а ось 16 серпня до цієї приємної тенденції приєднаються ще й північні області, включно з Києвом. Температура повітря становитиме протягом дня +25...+29 градусів", - йдеться в повідомленні.

А от сьогодні, 15 серпня, у столиці може бути чи не найвища температура повітря за увесь літній сезон: до +34 градусів.

Нагадаємо, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Через тайфун "Ягі" у Китаї постраждали близько 250 тисяч осіб Через тайфун "Ягі" у Китаї постраждали близько 250 тисяч осіб
У Китаї в результаті двох афтершоків 24 людини отримали травми У Китаї в результаті двох афтершоків 24 людини отримали травми
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +32° У Києві завтра без опадів, температура до +32°
Завтра до України прийде пекельна спека, на півдні до +35° (відеопрогноз) Завтра до України прийде пекельна спека, на півдні до +35° (відеопрогноз)
У Чилі стався землетрус магнітудою 5,1 У Чилі стався землетрус магнітудою 5,1
Центральний Китай страждає від посухи, людям не вистачає питної води Центральний Китай страждає від посухи, людям не вистачає питної води

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
72 %
753 мм
3.1 м/с
2 %
Стрічка новин