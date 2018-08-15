Синоптик розповіла, коли у Києві спаде пекельна спека

Сьогодні у столиці до +34 градусів.

Спека у Києві почне спадати вже завтра / фото УНІАН

Уже завтра, 16 серпня, у Києві очікується зниження температури повітра до +25...+29 градусів.

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Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"На заході України спека впаде вже сьогодні, а ось 16 серпня до цієї приємної тенденції приєднаються ще й північні області, включно з Києвом. Температура повітря становитиме протягом дня +25...+29 градусів", - йдеться в повідомленні.

А от сьогодні, 15 серпня, у столиці може бути чи не найвища температура повітря за увесь літній сезон: до +34 градусів.

Нагадаємо, 15 серпня в Україні місцями очікуються дощі з грозами, на півдні до +35°.