Американський штат Нью-Джерсі постраждав від повені (відео)

15:35, 15 серпня 2018
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Десятки людей опинилися в полоні стихії.

Повінь накрила Нью-Джерсі / twitter.com/NewJerseyFuture
Повінь накрила Нью-Джерсі / twitter.com/NewJerseyFuture

Американський штат Нью-Джерсі постраждав від потужної повені, багато міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу.

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Магістралі затоплені, дістатися туди човнами неможливо через бурхливі потоки, що руйнують все на своєму шляху, йдеться в сюжеті ТСН.

Ці кадри зняли співробітники одного з автосалонів: велика вода забрала з майданчика кілька новеньких машин. Десятки людей опинилися в полоні стихії.

Нагадаємо, тайфун "Ягі" накрив провінцію Шаньдун на сході Китаю, у результаті постраждали 253,7 тис. місцевих жителів.

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