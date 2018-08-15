Американський штат Нью-Джерсі постраждав від повені (відео)
Десятки людей опинилися в полоні стихії.
Американський штат Нью-Джерсі постраждав від потужної повені, багато міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу.
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Магістралі затоплені, дістатися туди човнами неможливо через бурхливі потоки, що руйнують все на своєму шляху, йдеться в сюжеті ТСН.
Сильна повінь захопила американський штат Нью-Джерсі
Ці кадри зняли співробітники одного з автосалонів: велика вода забрала з майданчика кілька новеньких машин. Десятки людей опинилися в полоні стихії.
Нагадаємо, тайфун "Ягі" накрив провінцію Шаньдун на сході Китаю, у результаті постраждали 253,7 тис. місцевих жителів.
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