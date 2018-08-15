Завтра в Україні очікується спекотна погода, на півдні до +36° (відеопрогноз)

На заході місцями пройдуть дощі.

Завтра в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні до +36°.

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На сході без опадів, температура до +35°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +36°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35°.

За народним прогнозом, 16 серпня - день Ісаака. Якщо вітер з вихорами — чекай сніжної зими.

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