У Києві завтра спаде спека, температура до +27°

Завтра в столиці буде хмарно з проясненнями.

Завтра у Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 серпня в Києві без опадів, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний та північно-західний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:45, а зайде у 20:18.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні до +36°.

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