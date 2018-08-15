У Києві завтра спаде спека, температура до +27°
Завтра в столиці буде хмарно з проясненнями.
Згідно з даними Погода УНІАН, 16 серпня в Києві без опадів, температура до +27°.
розповіла Синоптик, коли у Києві спаді пекельна спека
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний та північно-західний, до 3,0 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:45, а зайде у 20:18.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні до +36°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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