Потужна злива з апокаліптичною грозою накрила Київ посеред ночі, повністю затопивши вулиці (відео)

05:55, 16 серпня 2018
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Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Київ о третій ночі сіла найпотужніша атмосферна пляма із можливих.

Фото стихії поширюють користувачі соцмереж / фото instagram.com/alenasaenko_
Фото стихії поширюють користувачі соцмереж / фото instagram.com/alenasaenko_

У ніч проти 16 серпня Київ накрила потужна злива з блискавками, а подекуди і з градом.

Відео і фото стихії поширюють користувачі соцмереж, багатьох із яких розбудила гучна гроза.

Відео: SvetVarKi PAN
Відео: ejikgofman

Як повідомляє ТСН, внаслідок зливи повністю затопило Поділ. Вода на дорогах діставала машинам "по пояс". З Андріївського узвозу вода змивала бруківку, вулиця Сагайдачного зараз у багнюці і цеглі. 

Наслідки потужного урагану в Києві також видно і на центральній вулиці - Хрещатику. Як пише УП, внаслідок поривів вітру зірвало банер зі старого Центрального гастроному (який горів минулого року) і багно потягнуло за собою частину фасаду. До гастроному приїхали рятувальники.

Як повідомляє "Інформатор.Київ" на сторінці в Facebook, Хрещатик був сильно підтоплений, стоки не справлялися з такою кількістю води.

"Посеред дороги застряг автомобіль. У воді стоїть на аварійці. вулицю затопило повністю. Машини просто не можуть проїхати. Багато з них розвертаються, та їдуть назад", - йдеться у повідомленні.

На відео видно як таксі намагалося проїхати вулицею, проте застрягло у воді.

Також повідомляється, що затоплений "Метроград" на Бесарабці. На верхньому поверсі вода зійшла, на нижньому ще ні. На відео видно, як вода сильним потоком ллється сходами донизу.

Крім того інші свідки повідомляють, що завалена деревами паркова алея.

Користувачі соцмереж пишуть, що на Академмістечку випав град, хоча сильного дощу там не було.

#град #киев

Публикация от Андрей (@bilovus.andriy)

Відео: Darii nika

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Київ о третій ночі сіла найпотужніша атмосферна пляма із можливих. Негода зміщується на північний схід, тож мешканцям Чернігівщини та Сумщини радять приготуватися.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 липня, у Києві пройшла злива, в результаті якого були повалені дерева, затоплені дороги і підземні переходи.

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