Потужна злива з апокаліптичною грозою накрила Київ посеред ночі, затопивши вулиці (відео)
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Київ о третій ночі сіла найпотужніша атмосферна пляма із можливих.
У ніч проти 16 серпня Київ накрила потужна злива з блискавками, а подекуди і з градом.
Відео і фото стихії поширюють користувачі соцмереж, багатьох із яких розбудила гучна гроза.
Як повідомляє ТСН, внаслідок зливи повністю затопило Поділ. Вода на дорогах діставала машинам "по пояс". З Андріївського узвозу вода змивала бруківку, вулиця Сагайдачного зараз у багнюці і цеглі.
У Києві у ніч проти 16 серпня пройшла потужна злива. Вулиці перетворилися на ріки pic.twitter.com/vhsiZjzzKf— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) August 16, 2018
Користувачі соцмереж пишуть, що на Академмістечку випав град, хоча сильного дощу там не було.
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Київ о третій ночі сіла найпотужніша атмосферна пляма із можливих. Негода зміщується на північний схід, тож мешканцям Чернігівщини та Сумщини радять приготуватися.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 липня, у Києві пройшла злива, в результаті якого були повалені дерева, затоплені дороги і підземні переходи.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+35°... +19°
-
Донецьк+35°... +18°
-
Житомир+24°... +17°
-
Запоріжжя+36°... +21°
-
Івано-Франківськ+23°... +14°
-
Київ+27°... +18°
-
Кіровоград+34°... +18°
-
Луганськ+35°... +16°
-
Луцьк+25°... +16°
-
Львів+23°... +14°
-
Миколаїв+36°... +19°
-
Одеса+36°... +19°
-
Полтава+32°... +19°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+32°... +17°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+34°... +19°
-
Херсон+36°... +20°
-
Хмельницький+24°... +16°
-
Черкаси+33°... +17°
-
Чернігів+26°... +16°
-
Чернівці+25°... +17°