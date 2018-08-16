Потужна злива з апокаліптичною грозою накрила Київ посеред ночі, затопивши вулиці (відео)

05:55, 16 серпня 2018
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Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Київ о третій ночі сіла найпотужніша атмосферна пляма із можливих.

Фото стихії поширюють користувачі соцмереж / фото instagram.com/alenasaenko_
Фото стихії поширюють користувачі соцмереж / фото instagram.com/alenasaenko_

У ніч проти 16 серпня Київ накрила потужна злива з блискавками, а подекуди і з градом.

Відео і фото стихії поширюють користувачі соцмереж, багатьох із яких розбудила гучна гроза.

Відео: SvetVarKi PAN
Відео: ejikgofman

Як повідомляє ТСН, внаслідок зливи повністю затопило Поділ. Вода на дорогах діставала машинам "по пояс". З Андріївського узвозу вода змивала бруківку, вулиця Сагайдачного зараз у багнюці і цеглі. 

Користувачі соцмереж пишуть, що на Академмістечку випав град, хоча сильного дощу там не було.

#град #киев

Публикация от Андрей (@bilovus.andriy)

Відео: Darii nika

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Київ о третій ночі сіла найпотужніша атмосферна пляма із можливих. Негода зміщується на північний схід, тож мешканцям Чернігівщини та Сумщини радять приготуватися.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 липня, у Києві пройшла злива, в результаті якого були повалені дерева, затоплені дороги і підземні переходи.

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