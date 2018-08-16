Потужна злива з апокаліптичною грозою накрила Київ посеред ночі, затопивши вулиці (відео)

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Київ о третій ночі сіла найпотужніша атмосферна пляма із можливих.

Фото стихії поширюють користувачі соцмереж / фото instagram.com/alenasaenko_

У ніч проти 16 серпня Київ накрила потужна злива з блискавками, а подекуди і з градом.

Відео і фото стихії поширюють користувачі соцмереж, багатьох із яких розбудила гучна гроза.

Відео: SvetVarKi PAN

Відео: ejikgofman

Як повідомляє ТСН, внаслідок зливи повністю затопило Поділ. Вода на дорогах діставала машинам "по пояс". З Андріївського узвозу вода змивала бруківку, вулиця Сагайдачного зараз у багнюці і цеглі.

У Києві у ніч проти 16 серпня пройшла потужна злива. Вулиці перетворилися на ріки pic.twitter.com/vhsiZjzzKf — ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) August 16, 2018

Користувачі соцмереж пишуть, що на Академмістечку випав град, хоча сильного дощу там не було.

#град #киев Публикация от Андрей (@bilovus.andriy) 15 Авг 2018 в 5:57 PDT

Відео: Darii nika

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Київ о третій ночі сіла найпотужніша атмосферна пляма із можливих. Негода зміщується на північний схід, тож мешканцям Чернігівщини та Сумщини радять приготуватися.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 липня, у Києві пройшла злива, в результаті якого були повалені дерева, затоплені дороги і підземні переходи.