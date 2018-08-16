Сьогодні в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)

08:05, 16 серпня 2018
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На півдні до +36°.

Сьогодні в Україні буде спекотно / УНІАН
Сьогодні в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні до +36°.

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На сході без опадів, температура до +35°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +36°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35°.

Прогноз на 16 серпня / УНІАН
Прогноз на 16 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 16 серпня -день Ісаака. Якщо вітер з вихорами — чекай на сніжну зиму.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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