Сьогодні в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)

На півдні до +36°.

Сьогодні в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні до +36°.

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На сході без опадів, температура до +35°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +36°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35°.

Прогноз на 16 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 16 серпня -день Ісаака. Якщо вітер з вихорами — чекай на сніжну зиму.

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