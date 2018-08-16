У Києві сьогодні буде хмарно, вдень температура до +27°
Ввечері у столиці до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 16 серпня в Києві без опадів, температура до +27°.
Потужна злива з апокаліптичною грозою накрила Київ посеред ночі, повністю затопивши вулиці (відео)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний та північно-західний, до 3,0 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:45, а зайде у 20:18.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні до +36°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+35°... +19°
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Донецьк+35°... +18°
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Житомир+24°... +17°
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Запоріжжя+36°... +21°
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Івано-Франківськ+23°... +14°
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Кіровоград+34°... +18°
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Луганськ+35°... +16°
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Львів+23°... +14°
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Миколаїв+36°... +19°
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Одеса+36°... +19°
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