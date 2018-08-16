У Києві сьогодні буде хмарно, вдень температура до +27°

08:30, 16 серпня 2018
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Ввечері у столиці до +23°.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 серпня в Києві без опадів, температура до +27°.

Потужна злива з апокаліптичною грозою накрила Київ посеред ночі, повністю затопивши вулиці (відео)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний та північно-західний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:45, а зайде у 20:18.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні до +36°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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