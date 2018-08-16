Наслідки нічної стихії в Києві: повалені стовпи, град і затоплені вулиці (фото, відео)

У центрі Києва обвалилась частина будівлі, яка раніше згоріла, також затопило "Метроград" і Хрещатик.

У ніч на четвер, 16 серпня, в Києві пройшла гроза з поривами вітру та градом. Вулицю Хрещатик затопило, а потім вода ринула в торговий центр «Метроград».

Жителі столиці діляться фотографіями київського "апокаліпсису". У центрі Києва обвалилась частина будівлі, яка раніше згоріла, впав стовп. На Подолі не ходять трамваї, оскільки рейки брудні.

Як повідомляє "Інформатор", стихія в центрі міста поламала каштани, рекламні щити і вивіски.

ВІДЕО: Інформатор

Гілки дерев валяються на тротуарі та проїжджій частині. Там же після грози ще стоїть вода. Але вже рано вранці комунальні служби почали усувати наслідки стихії.

Ділянку дороги по центральній вулиці, яка вночі була повністю затоплена, вже практично очистили. Але поліція стежить, щоб там не їздили автомобілі. На Хрещатику працівники вручну збирають гілки з зливостоків, які забилися. Але, за їх словами, скоро в цій справі допоможе спецтехніка, вона вже в дорозі. Також комунальники прибирають залишки дерев з тротуарів та проїжджої частини, очищають вулиці від сміття. А потім миють асфальт від бруду, який намило стоками води на пішохідну зону.

Станом на 08:00 дорогу для руху транспорту по вулиці Хрещатик вже відкрили. В спецтехніку збирають уламки дерев та гілок на тротуарі.

Як повідомлялося, в результаті злив також повністю затопило Поділ. Вода на дорогах діставала машин "по пояс".