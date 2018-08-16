Наслідки нічної стихії в Києві: повалені стовпи, град і затоплені вулиці (фото, відео)

09:04, 16 серпня 2018
217
0

У центрі Києва обвалилась частина будівлі, яка раніше згоріла, також затопило "Метроград" і Хрещатик.

У ніч на четвер, 16 серпня, в Києві пройшла гроза з поривами вітру та градом. Вулицю Хрещатик затопило, а потім вода ринула в торговий центр «Метроград».

Жителі столиці діляться фотографіями київського "апокаліпсису". У центрі Києва обвалилась частина будівлі, яка раніше згоріла, впав стовп. На Подолі не ходять трамваї, оскільки рейки брудні.

Як повідомляє "Інформатор", стихія в центрі міста поламала каштани, рекламні щити і вивіски.

ВІДЕО: Інформатор

Гілки дерев валяються на тротуарі та проїжджій частині. Там же після грози ще стоїть вода. Але вже рано вранці комунальні служби почали усувати наслідки стихії.

Ділянку дороги по центральній вулиці, яка вночі була повністю затоплена, вже практично очистили. Але поліція стежить, щоб там не їздили автомобілі. На Хрещатику працівники вручну збирають гілки з зливостоків, які забилися. Але, за їх словами, скоро в цій справі допоможе спецтехніка, вона вже в дорозі. Також комунальники прибирають залишки дерев з тротуарів та проїжджої частини, очищають вулиці від сміття. А потім миють асфальт від бруду, який намило стоками води на пішохідну зону.

Станом на 08:00 дорогу для руху транспорту по вулиці Хрещатик вже відкрили. В спецтехніку збирають уламки дерев та гілок на тротуарі.

Як повідомлялося, в результаті злив також повністю затопило Поділ. Вода на дорогах діставала машин "по пояс".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні буде хмарно, вдень температура до +27° У Києві сьогодні буде хмарно, вдень температура до +27°
Сьогодні в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта) Сьогодні в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)
Синоптик розповіла, коли у Києві спаде пекельна спека Синоптик розповіла, коли у Києві спаде пекельна спека
Синоптик розповіла, коли в Україні почне спадати спека Синоптик розповіла, коли в Україні почне спадати спека
Через тайфун "Ягі" у Китаї постраждали близько 250 тисяч осіб Через тайфун "Ягі" у Китаї постраждали близько 250 тисяч осіб
На річках України очікується підвищення рівнів води На річках України очікується підвищення рівнів води
У Китаї в результаті двох афтершоків 24 людини отримали травми У Китаї в результаті двох афтершоків 24 людини отримали травми

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
68 %
755 мм
1.9 м/с
4 %
Стрічка новин