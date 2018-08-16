Новий удар стихії: синоптики попереджають киян про грози

09:23, 16 серпня 2018
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Негода у столиці продовжиться.

У Києві сьогодні очікується гроза / УНІАН
У Києві сьогодні очікується гроза / УНІАН

Сьогодні, 16 серпня, у Києві очікується гроза.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)

"У столиці 16 серпня очікується гроза", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо рекомендовано негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня Київ накрила потужна злива з блискавками, а подекуди і з градом.

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