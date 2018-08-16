У ДСНС розповіли, на яких вулицях Києва стихія повалила дерева та влаштувала потоп

Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС загалом залучено 35 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

Рятувальниками зафіксовано 14 повалених дерев / фото dsns.gov.ua

В ніч на 16 серпня внаслідок негоди сталася низка подій, для ліквідації яких залучались підрозділи ГУ ДСНС України у. м. Києві.

Як повідомляє прес-центр ГУ ДСНС у м. Києві, зафіксовано 14 повалених дерев:

На вул. Петрівська алея, (напроти входу до стадіону Лобановського), прибрано дерева.

На вул. Дегтярівська перетин Довженка, прибрано 3 дерева із проїжджої частини дороги.

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На вул. Трохсвятительська, 9, прибрано дерева із проїжджої частини дороги.

На вул. Русанівська набережна, 18, прибрано дерева із проїжджої частини дороги в'їзд до підстанції Швидкої медичної допомоги.

На вул. Ванди Василевської/пров.Тбіліський - прибрано дерева із проїжджої частини дороги.

На вул. Велика Васильківська, 23-А, впало дерево на проїжджу частину дороги.

На вул. Московська, 36, знято частину звисаючої металевої покрівлі з 5-ти поверхового житлового будинку.

На вул. Котовського, 11, надавалась допомога по буксируванню 1-го автомобіля із ями.

Біля метро Чернігівська під мостом надавалась допомога по буксируванню 3-х підтоплених автомобілів.

фото dsns.gov.ua

Також рятувальники повідомили про випадки підтоплень – було відкачано 45 м. куб. води. Зазначається, що проводилися роботи із відкачування води із проїжджої частини дороги (тунелю) на перехресті вул. Теліги та вул. Щусєва.

Внаслідок негоди на вул. Братиславська, 8 А, металева вишка мобільного зв’язку «Київстара» звисає із 5-ти поверхового житлового будинку. На місці працюють рятувальники КАРС КМДА, які очікують автокран та представників мобільного зв’язку. Також на пров. Політтехнічному, 1/33, похилено ялинку висотою 15 метрів. Представники Київзеленбуд будуть проводити роботи щодо її відновлення.

«Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС загалом залучено 35 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки», – уточнили рятувальники.