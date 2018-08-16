У Києві через нічну зливу заблоковано рух трамваїв маршруту № 18

Зранку через негоду з депо не могли виїхати трамваї.

Негода вплинула на рух трамваїв у столиці / hronika.info

У Києві через зливу, яка пройшла у ніч проти 16 серпня, заблоковано рух трамваїв маршруту № 18.

Читайте також Сьогодні в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на КП "Київпастранс".

Так, з 06:15 на вул. Глибочицька, 72 у напрямку вул. Старовокзальної заблоковано рух трамваїв маршруту № 18 через занесення трамвайної колії піском. На місці працюють відповідальні служби міста та КП.

Крім того, два дерева, які впали, заблокували із 05:00 виїзд тролейбусів із депо № 2 та рух тролейбусів №№ 22, 27, 30, рух тролейбусів № 2 у напрямку м. "Шулявська", тролейбусів №№ 22, 27, 30 до Індустріального шляхопроводу та тролейбусів маршруту № 30 "вул. Милославська – ст. Зеніт". Наразі рух відновлено.

Також із 05:50 на вул. Визволителів, 7 у напрямку Дарницької площі водою залило проїжджу частину, через що заблоковано №№ 29, 50, 50к тролейбусних маршрутів. Рух було відновлено о 06:25.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня Київ накрила потужна злива з блискавками, а подекуди і з градом.