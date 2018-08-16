Запасайтеся дощовиками: синоптик розповіла, скільки триватимуть грози на Київщині
До неділі включно на Київщині зберігається можливість локальних короткочасних дощів.
Дощі у Києві та Київській області триватимуть до кінця тижня. Спека у столиці спаде.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, передає "Главред".
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"С16 серпня у Київ прийде атмосферний фронт, пройдуть локальні короткочасні дощі і спаде спека. Така синоптична ситуація залишиться до кінця тижня. Тобто до неділі включно на Київщині зберігається можливість локальних короткочасних дощів: пройшов короткий дощ, і за ним одразу - прояснення і сонце", - розповідає синоптик.
"Тим, хто в ці вихідні дні збирається на рибалку чи на природу, я просто радила б взяти дощовик та намет. Адже дощ не буде тривати нескінченно. Температура повітря буде комфортною, не буде вже сильної спеки, буде +27... +29 градусів. Тому, звичайно, на локальний дощ розраховувати треба, але температура буде комфортна", - зазначає Діденко.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на четвер, 16 серпня, на Київ обрушилася гроза з поривами вітру та градом. Вулицю Хрещатик затопило, а потім вода ринула в торговий центр «Метроград».
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