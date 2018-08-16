Хрещатик затопило: як головна вулиця країни вночі пішла під воду (фото, відео)
Вночі головну вулицю столиці затопило.
У ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила злива, яка супроводжувалася сильним вітром і градом. Сильно постраждала головна вулиця столиці - Хрещатик.
Стихія в центрі міста поламала каштани, рекламні щити і вивіски. Вночі одна з ділянок дороги була повністю затоплена, а на пішохідну зону намило бруду передає "Інформатор".
Зранку працівники комунальних служб вручну збирали гілки і чистили зливостоки, що забилися.
Синоптики попереджають, що сьогодні вдень гроза може продовжитися, і просять мешканців міста бути обережними.
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