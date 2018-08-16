Хрещатик затопило: як головна вулиця країни вночі пішла під воду (фото, відео)

11:51, 16 серпня 2018
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Вночі головну вулицю столиці затопило.

Хрещатик постраждав від розгулу стихії / kiev.informator.ua
Хрещатик постраждав від розгулу стихії / kiev.informator.ua

У ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила злива, яка супроводжувалася сильним вітром і градом. Сильно постраждала головна вулиця столиці - Хрещатик.

Стихія в центрі міста поламала каштани, рекламні щити і вивіски. Вночі одна з ділянок дороги була повністю затоплена, а на пішохідну зону намило бруду передає "Інформатор".

Зранку працівники комунальних служб вручну збирали гілки і чистили зливостоки, що забилися.

Синоптики попереджають, що сьогодні вдень гроза може продовжитися, і просять мешканців міста бути обережними.

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