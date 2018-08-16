У Києві негода пройшла смугою: КМДА назвала найбільш постраждалі райони

Повалено близько 200 дерев, 5 опор електропередач, пошкоджено покрівлі і фасади будинків.

Синоптики попередили про те, що сьогодні в столиці очікується ще одна гроза / фото kiev.informator.ua

У Києві нічна негода пройшла смугою: найбільше постраждали Шевченківський, Печерський , Дніпровський райони і частина Деснянського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, повалено близько 200 дерев і 5 опор електропередач.

«Маємо пошкодження покрівель і фасадів будинків. Більш-менш серйозні пошкодження – це 5 будинків. І найбільше пошкодження на Хрещатику, на куті Хрещатика з вул. Богдана Хмельницького. Був пошкоджений фасад будівлі, яка зараз не експлуатується. На даний час по всіх ситуаціях вжито заходів», - сказав міський чиновник.

Він зазначив, до ліквідації аварії з 4-ї ранку було залучено 50 працівників спецпідроздлілів управління надзвичайних ситуацій. Також працюють майже 1 тис. комунальників і 50 одиниць спецтехінки.

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«Були проблеми з рухом трамваїв по вул. Глибочицькій та Борщагівській. Станом на 10. 00 рух відновлено, трамваї працюють. Проблем з пересуванням громадського транспорту на даний час у місті немає», - запевнив Пантелеєв.

Він зауважив, що цього разу є проблеми, які вже повторились, зокрема, це стосується затоплення проїзджої частини біля метро «Дорогожичі», на вул. Олени Теліги.

«Сьогодні також ми мали там проблеми. Працювала система дренажних насосів, але все одно підтоплення відбулося. Тобто, потужностей тієї насосної групи, вірогідно, не вистачає, щоб в такі аномальні дощі прибирати своєчасно всі опади. Тому зараз група інженерів працює над тим, щоб поставити правильний «діагноз» і напрацювати саме по цьому об’єкту інженерні рішення, які дозволять нам в подальшому уникнути таких ускладнень руху», - сказав заступник голови КМДА.

Він додав, що стосовно інших об’єктів також працюють відповідні служби і щодо кожного з них буде зроблено необхідний висновок.

«Ми сьогодні спроможні реагувати на будь-які погодні виклики, і це ми довели протягом останніх 5-6 годин», - додав Пантелеєв, інформуючи про ліквідацію основних надзвичайних ситуацій, що виникли в результаті стихії минулої ночі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 16 серпня над Києвом пройшла потужна гроза з градом. У результаті частину вулиць було затоплено і закрито для руху транспорту. Крім того, повалені дерева заблокували виїзд тролейбусів з депо, через що зранку були скасовані низка тролейбусних і трамвайних маршрутів.

Синоптики попередили про те, що сьогодні в столиці очікується ще одна гроза.