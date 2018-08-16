На заході та півночі України оголосили штормове попередження

Місцями очікується град.

У багатьох областях очікуються грози та сильний вітер / фото УНІАН

У четвер, 16 серпня, у західних та північних областях України очікуються грози, зливи та сильний вітер.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"У найближчу годину і до кінця доби 16 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві через зливу, яка пройшла у ніч проти 16 серпня, заблоковано рух трамваїв маршруту № 18.