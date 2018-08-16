Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

14:32, 16 серпня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом 16-17 серпня майже у всіх регіонах Україниі очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Сьогодні в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"16-17 серпня в Україні, крім більшості районів західних та Вінницької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила злива, яка супроводжувалася сильним вітром і градом. Сильно постраждала головна вулиця столиці - Хрещатик.

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