Потоп у Києві: опубліковані вражаючі фото наслідків
У районі Національного цирку України води місцями було по пояс.
У ніч на 16 серпня в Києві пройшов ураган: у центрі Києва обвалилась частина будівлі, що раніше горіла, впав стовп. На Подолі не ходили трамваї, оскільки рейки бруду.
Вражаючими фото наслідків стихії у Facebook поділився Володимир Бугаєнко.
У районі Національного цирку України град побив рекламні вивіски, були повалені дерева, а води місцями було по пояс.
Зазначимо, синоптики попереджають, що сьогодні гроза може продовжитися, і просять мешканців міста бути обережними.
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