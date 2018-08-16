Потоп у Києві: опубліковані вражаючі фото наслідків

У районі Національного цирку України води місцями було по пояс.

У Києві вночі бушував ураган / УНІАН

У ніч на 16 серпня в Києві пройшов ураган: у центрі Києва обвалилась частина будівлі, що раніше горіла, впав стовп. На Подолі не ходили трамваї, оскільки рейки бруду.

Вражаючими фото наслідків стихії у Facebook поділився Володимир Бугаєнко.

У районі Національного цирку України град побив рекламні вивіски, були повалені дерева, а води місцями було по пояс.

Зазначимо, синоптики попереджають, що сьогодні гроза може продовжитися, і просять мешканців міста бути обережними.