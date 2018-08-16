Завтра в Україні буде дуже спекотно, на півдні температура підніметься до +37° (відеопрогноз)
На заході пройдуть дощі з грозами.
Згідно з даними Погода УНІАН, 17 серпня в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.
На заході та півночі України оголосили штормове попередження
На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +37°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.
У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35°.
За народним прогнозом, 17 серпня - день Євдокії. Вважалося, що з Євдокії починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків. Сім отроків сім дощів несуть.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 17 серпня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +16°
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Дніпро+34°... +19°
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Донецьк+35°... +17°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+36°... +20°
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Івано-Франківськ+23°... +14°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+33°... +20°
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Луганськ+34°... +15°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+35°... +20°
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Одеса+36°... +21°
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Полтава+32°... +19°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+34°... +19°
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Суми+33°... +17°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+34°... +19°
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Херсон+37°... +20°
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Хмельницький+26°... +17°
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Чернігів+27°... +16°
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