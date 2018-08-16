У Києві завтра без опадів, вдень температура до +29°

Ввечері у столиці до +24°.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 17 серпня, в Києві без опадів, температура до +29°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +24°. Вітер північний і північно-східний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:47, а зайде у 20:16.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

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