В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)
На півдні до +37°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 17 серпня в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.
Потоп у Києві: опубліковані вражаючі фото наслідків
На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +37°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.
У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35°.
За народним прогнозом, 17 серпня - день Євдокії. Вважалося, що з Євдокії починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків. Сім отроків сім дощів несуть.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+35°... +19°
-
Донецьк+34°... +16°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+36°... +20°
-
Івано-Франківськ+25°... +13°
-
Київ+29°... +18°
-
Кіровоград+33°... +18°
-
Луганськ+34°... +17°
-
Луцьк+24°... +16°
-
Львів+23°... +15°
-
Миколаїв+35°... +20°
-
Одеса+37°... +21°
-
Полтава+31°... +18°
-
Рівне+25°... +15°
-
Сімферополь+32°... +19°
-
Суми+30°... +17°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+32°... +19°
-
Херсон+36°... +20°
-
Хмельницький+29°... +14°
-
Черкаси+32°... +17°
-
Чернігів+28°... +16°
-
Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 24 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 84 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 2.8 м/с
Ймовірність опадів: 48 %
Схід: 06:24
Захід 20:02
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин