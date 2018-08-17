В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

08:07, 17 серпня 2018
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На півдні до +37°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 серпня в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

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На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +37°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.

У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +35°.

Прогноз на 17 серпня / УНІАН
Прогноз на 17 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 серпня - день Євдокії. Вважалося, що з Євдокії починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків. Сім отроків сім дощів несуть.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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