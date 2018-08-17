У Києві сьогодні до +29°, без опадів

08:30, 17 серпня 2018
14
0

У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 17 серпня, у Києві без опадів, температура до +29°.

Потоп у Києві: опубліковані вражаючі фото наслідків

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +24°. Вітер північний і північно-східний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:47, а зайде у 20:16.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні до +29°, без опадів У Києві сьогодні до +29°, без опадів
В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +29° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +29°
Потоп у Києві: опубліковані вражаючі фото наслідків Потоп у Києві: опубліковані вражаючі фото наслідків
На заході та півночі України оголосили штормове попередження На заході та півночі України оголосили штормове попередження
У Києві через нічну зливу заблоковано рух трамваїв маршруту № 18 У Києві через нічну зливу заблоковано рух трамваїв маршруту № 18
Наслідки нічної стихії в Києві: повалені стовпи, град і затоплені вулиці (фото, відео) Наслідки нічної стихії в Києві: повалені стовпи, град і затоплені вулиці (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
84 %
756 мм
2.8 м/с
48 %
Стрічка новин