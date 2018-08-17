Синоптики попереджають про грози в Україні (карта)

09:33, 17 серпня 2018
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Гроз не буде на півдні та сході.

Сьогодні в Україні очікуються грози / фото УНІАН
Сьогодні в Україні очікуються грози / фото УНІАН

У п'ятницю, 17 серпня, у багатьох регіонах України очікуються грози.

В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"17 серпня у західних, північних та більшості центральних областей місцями грози", - йдеться в повідомленні.

Грози очікуються у багатьох областях / Укргідрометцентр
Грози очікуються у багатьох областях / Укргідрометцентр

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня в Києві пройшла гроза, яка супроводжувалася сильним вітром і градом. Найбільше постраждали Шевченківський, Печерський, Дніпровський райони і частини Деснянського. Було повалено близько 200 дерев та 5 опор електропередач.

Вулицю Хрещатик затопило, а потім вода хлинула в торговий центр "Метроград".

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