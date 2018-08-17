В Індії 79 людей стали жертвами повені
Рівень води продовжує підніматися.
Число жертв повеней і зсувів в індійському штаті Керала збільшилося до 79 осіб.
Через тайфун "Ягі" у Китаї постраждали близько 250 тисяч осіб
Рівень води продовжує підніматися, а міста і села у багатьох районах швидко затоплюються. Через зсуви втрачено зв'язок з горбистими округами, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.
У штаті працюють сотні рятувальників. Індійські військові та Національні сили реагування на стихійні лиха цілодобово проводять рятувальні операції в постраждалих районах.
Нагадаємо, американський штат Нью-Джерсі постраждав від потужної повені, багато міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу.
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