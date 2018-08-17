Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)
На півдні температура підніметься до +36°.
На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +17°, вдень +29°. У неділю також очікуються опади, +17°...+28°.
Синоптики попереджають про грози в Україні (карта)
У Львові завтра пройде дощ, вночі +15°, вдень +25°. У неділю гроза, +15°...+25°.
У Луцьку в суботу вночі +17°, вдень +25°, дощ з грозою. У неділю вночі +16°, вдень +26°, також очікується гроза.
У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +15°...+28°. У неділю до +26°, гроза.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +20°, вдень +36°. У неділю +20°...+33°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +16°, вдень +28°. У неділю +14°...+24°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +17°, вдень +31°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +15°...+29°.
У Сімферополі завтра без опадів, +19°...+33°. У неділю +16°...+31° хмарно з проясненнями.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +20°, вдень +32°. У неділю без опадів, температура до +31°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +30°. У неділю температура до +28°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +31°. У неділю +11°...+28°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю також очікуються опади, вночі +11°, вдень +20°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +14°, вдень +25°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +17°, вдень до +26°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +26°. У неділю температура до +26° хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра без опадів, +26°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря +15° ...+26°.
У Затоці в суботу сонячно, вночі +21°, вдень +34°. У неділю без опадів, температура до +32°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +33°, у неділю без опадів, температура повітря +17° ...+29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+35°... +19°
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Донецьк+35°... +17°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+36°... +20°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+32°... +18°
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Луганськ+35°... +18°
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Луцьк+24°... +16°
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Львів+24°... +15°
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Миколаїв+35°... +19°
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Одеса+37°... +20°
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Полтава+32°... +18°
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Рівне+24°... +15°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+30°... +15°
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Тернопіль+26°... +15°
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Харків+32°... +18°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницький+29°... +15°
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Черкаси+31°... +18°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+28°... +16°