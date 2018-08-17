Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)

На півдні температура підніметься до +36°.

На вихідних очікуються грози / фото УНІАН

На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +17°, вдень +29°. У неділю також очікуються опади, +17°...+28°.

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У Львові завтра пройде дощ, вночі +15°, вдень +25°. У неділю гроза, +15°...+25°.

У Луцьку в суботу вночі +17°, вдень +25°, дощ з грозою. У неділю вночі +16°, вдень +26°, також очікується гроза.

У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +15°...+28°. У неділю до +26°, гроза.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +20°, вдень +36°. У неділю +20°...+33°.

Прогноз на 18 серпня / УНІАН

Прогноз на 19 серпня / УНІАН

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +16°, вдень +28°. У неділю +14°...+24°, сонячно.

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +17°, вдень +31°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +15°...+29°.

У Сімферополі завтра без опадів, +19°...+33°. У неділю +16°...+31° хмарно з проясненнями.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +20°, вдень +32°. У неділю без опадів, температура до +31°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +30°. У неділю температура до +28°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +31°. У неділю +11°...+28°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю також очікуються опади, вночі +11°, вдень +20°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +14°, вдень +25°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +17°, вдень до +26°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +26°. У неділю температура до +26° хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра без опадів, +26°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря +15° ...+26°.

У Затоці в суботу сонячно, вночі +21°, вдень +34°. У неділю без опадів, температура до +32°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +33°, у неділю без опадів, температура повітря +17° ...+29°.

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