Синоптик розповіла, чому в Києві з'являється смог

Коли місто знаходиться в зоні антициклону, продукти згорання "зависають" у повітрі.

Смог у Києві з'являється під час антициклонів / kievcity.gov.ua

Смог у Києві з'являється, коли місто знаходиться в зоні антициклону, оскільки тоді продукти згоряння піднімаються в повітря і "зависають" у ньому.

Читайте також У Києві сьогодні до +29°, без опадів

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко під час чату на "Главреді".

"Для літа часті антициклони — зони високого атмосферного тиску. Це дуже масштабне утворення, яке зависає над великою територією (наприклад, над майже всією територією України)", — зазначила вона.

Діденко додала, що в цей час зазвичай дуже слабкий вітер, тому всі продукти згорання, які виробляє місто, піднімаючись у повітря, "зависають" в ньому.

"Скільки не закликають синоптики і відповідні служби, щоб при високих температурах повітря не палили сміття, листя, не провокували пожежі недопалками, але все одно люди це роблять і вносять свою негативну лепту у створення такого смогу", — додала синоптик.

Нагадаємо, 16 серпня в Києві пройшла гроза, яка супроводжувалася сильним вітром і градом.