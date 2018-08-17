Синоптик розповіла, чому в Києві з'являється смог
Коли місто знаходиться в зоні антициклону, продукти згорання "зависають" у повітрі.
Смог у Києві з'являється, коли місто знаходиться в зоні антициклону, оскільки тоді продукти згоряння піднімаються в повітря і "зависають" у ньому.
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Про це розповіла синоптик Наталка Діденко під час чату на "Главреді".
"Для літа часті антициклони — зони високого атмосферного тиску. Це дуже масштабне утворення, яке зависає над великою територією (наприклад, над майже всією територією України)", — зазначила вона.
Діденко додала, що в цей час зазвичай дуже слабкий вітер, тому всі продукти згорання, які виробляє місто, піднімаючись у повітря, "зависають" в ньому.
"Скільки не закликають синоптики і відповідні служби, щоб при високих температурах повітря не палили сміття, листя, не провокували пожежі недопалками, але все одно люди це роблять і вносять свою негативну лепту у створення такого смогу", — додала синоптик.
Нагадаємо, 16 серпня в Києві пройшла гроза, яка супроводжувалася сильним вітром і градом.
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