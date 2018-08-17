Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека оголошена майже по всій країні.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 17 серпня, майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"17 серпня в Україні, крім більшості районів західних та Вінницької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.