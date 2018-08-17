На річках західної України через дощі очікується підвищення рівнів води

15:53, 17 серпня 2018
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Негативних наслідків не передбачається.

На річках очікується підвищення рівнів води / українська Wikipedia
На річках очікується підвищення рівнів води / українська Wikipedia

Сьогодні, 17 серпня, на річках західної України через дощі очікується підвищення рівнів води.

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"17 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями на 08:00 15 серпня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила злива, яка супроводжувалася сильним вітром і градом. Сильно постраждала головна вулиця столиці - Хрещатик.

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