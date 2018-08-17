Потоп у Львові: люди добираються до затоплених машин на гумових човнах (фото, відео)
Містяни у соцмережах діляться вражаючими фото та відео негоди - на деяких вулицях хвилі схожі на морські.
Гроза накрила Львів надвечір і за півгодини перетворила його вулиці на річки. Подекуди рівень води пішоходам сягав до пояса.
На дорогах утворилися затори: автомобілі зупинялися і намагалися боротися з дощовою течією. Через зливу зупинили увесь електротранспорт - щоб вода не потрапила на обладнання трамваїв і тролейбусів і не вивела його із ладу.
Залило торгові ятки на Привокзальному ринку, кав'ярні та магазини. Містяни у соцмережах діляться вражаючими фото та відео негоди - на деяких вулицях хвилі схожі на морські. А на деяких - до затоплених машин автомобілісти дістаються на гумових човнах.
Потужна злива з апокаліптичною грозою накрила Київ посеред ночі, повністю затопивши вулиці (відео)
Як повідомляв УНІАН, раніше синоптики пояснили, чому нічна гроза затопила центр Києва.
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