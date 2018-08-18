У затопленому Львові чоловік на човні рятував людей з водяної пастки (відео, фоторепортаж)

01:27, 18 серпня 2018
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Жителі міста Лева опинилися заблокованими "великою водою".

Сильна злива, яка накрила Львів у п'ятницю, 17 серпня, перетворила вулиці міста на річки, а то й справжнісінькі моря.

Жителі міста Лева опинилися заблокованими "великою водою" у транспорті, на зупинках, в приміщеннях будинків, адже подекуди рівень води пішоходам сягав до пояса.

У цих екстремальних умовах один чоловік вирішив пройти львівськими "каналами" на гумовому човні, водночас допомагаючи застряглим людям дістатися суші. Відповідне відно опублікувано в соцмережі Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у Львові через сильну зливу підтоплено десяток вулиць, призупинено рух трамваїв. Гроза накрила Львів надвечір і за півгодини перетворила його вулиці на річки.

Нагадаємо, на днях сильна злива з грозою створила апокаліпсис у Києві. Так, у ніч на 16 серпня стихія в центрі Києва поламала дерева, рекламні щити і вивіски. Вулицю Хрещатик затопило, а потім вода ринула в торговий центр "Метроград". У центрі Києва обвалилась частина будівлі, яка раніше згоріла, впав стовп. На Подолі не ходили трамваї, оскільки загрузли в болоті. На одній із вулиць Подолу утворилося "море". Знову затопило тунель біля станції метро "Дорогожичі". 

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